女優の波瑠が、6月25日、Instagramを更新。《夏のアートアクアリウム2026開催記念イベントにお招きいただきました幻想的な空間でゆらめく金魚たちが迎えてくれます。夏の銀座で美しい金魚たちに癒されること間違いなしです》とつづり、5枚の写真をアップした。波瑠は同日、東京の銀座三越でおこなわれた「夏のアートアクアリウム2026 ー金魚と巡る、日本の夏 ー」の開催記念イベントに出席。涼しげな浴衣姿で、展示された金