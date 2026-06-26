女優の波瑠が、6月25日、Instagramを更新。

《夏のアートアクアリウム2026開催記念イベントにお招きいただきました 幻想的な空間でゆらめく金魚たちが迎えてくれます。夏の銀座で美しい金魚たちに癒されること間違いなしです》

とつづり、5枚の写真をアップした。波瑠は同日、東京の銀座三越でおこなわれた「夏のアートアクアリウム2026 ー金魚と巡る、日本の夏 ー」の開催記念イベントに出席。涼しげな浴衣姿で、展示された金魚たちを眺める姿に、Instagramのコメント欄には、

《超綺麗！波瑠さんの着物姿、いつ見ても一番美人だよね〜》

《金魚と風鈴と浴衣美人!!》

など、ファンから喝采が寄せられている。6月17日に35歳の誕生日を迎えた波瑠。2025年12月23日には、俳優の高杉真宙との結婚を発表している。

「波瑠さんと麻生久美子さんのダブル主演ドラマ『月夜行路ー答えは名作の中にー』（日本テレビ系）の最終話が6月10日に放送されました。

波瑠さんが演じたのは、文学オタクの銀座のバーのママ・ルナ、しかもトランスジェンダーという難役です。放送前は、なぜ波瑠さんが起用されたのかという疑問がありましたが、いざ始まってみると、この浮世離れした役は波瑠さん以外に演じられないだろうと納得しました。

麻生さん演じる主婦・涼子とルナママのバディ感が好評でしたが、なんといっても波瑠さんの美しさは際立っており、毎回着こなす華やかな衣装も話題になりました。これまでいろいろな役を演じてきた波瑠さんですが、『月夜行路』が代表作のひとつになったことは間違いないでしょう」（芸能記者）

『月夜行路』全10話の平均視聴率は4.9％。同枠（日テレ水曜夜10時）で1月から3月に放送された『冬のなんかさ、春のなんかね』（主演・杉咲花）の3.2％から、大幅に上昇した。Xには《ルナと涼子とまた会える日をじっと待ってる！》など、続編を望む声も多い。

一方、波瑠の夫・高杉真宙が出演したドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系）も、6月18日に最終話が放送された。

「“大人のファンタジック・ラブストーリー” という触れ込みでしたが、ファンタジーだけでなくサスペンス、モラハラ、不倫となかなかカオスなドラマで、平均視聴率も3.8％と、あまり奮いませんでした。ただ、高杉さんの演技への評価は高く、今後も注目作品への出演は続きそうです」（同）

高杉は7月4日が誕生日で30歳に。“5歳差夫婦” は公私ともに好調のようだ。