甲子園への切符をかけた熱い夏が始まります。全国高校野球選手権石川大会の組み合わせ抽選会が行われ、対戦カードが決まりました。出場42チームのキャプテンによるくじびきが行われた、抽選会。開幕戦は金沢泉丘対能登・穴水連合。選手宣誓は大聖寺実業三浦一輝キャプテンに決まりました。■大聖寺実業・三浦一輝キャプテン：「本当にあたると思っていなかったのですけど、あたっていたんで、本当にうれしい気持ちでい