信州で古代エジプトの世界を体感です。長野市にある県立美術館で特別展『古代エジプト』が27日に開幕するのを前に、オープニングセレモニーが行われました。美術館に広がる古代エジプトの世界。静かに横たわるのは、約2800年前の男性のミイラです。アメリカ・ニューヨークのブルックリン博物館に所蔵されている古代エジプトの貴重なコレクションが、信州に上陸しました。開幕を前に、26日には開会式が行わ