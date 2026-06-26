オランダ戦では盟友・久保建英のアシストで大仕事。チュニジア戦では「Kポーズ」でメッセージを送ったイケメンMFが語る「久保（建英(たけふさ)・25）選手がカットインした時点で『パスが来る』とわかりました。シュートのイメージもできていて、わざとマイナス（後方）にボールを置いて相手ＤＦを食いつかせ、股が開いたところを打ち抜いた。ファーサイド（遠い側）を警戒してくるだろうと思っていたので、そう見せかけておいてニ