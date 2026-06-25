日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。ここまで2試合連続先発フル出場中の佐野海舟。持ち味の豊富な運動量で中盤をカバーし、機を見た攻撃参加も光る。チュニジア代表戦では果敢な飛び出しからポケットを取り、上田綺世のゴールをお膳立てした。「後半のああいったオープンになった展開で距離感が開いてきた時に、深いところに走る動きは効い