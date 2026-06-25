佐野海舟、3戦連続スタメン出場へ「準備はできています」 攻撃参加にも意欲「隙を常に狙いながらやっていきたい」
日本代表は24日、FIFAワールドカップ2026 スウェーデン代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。
ここまで2試合連続先発フル出場中の佐野海舟。持ち味の豊富な運動量で中盤をカバーし、機を見た攻撃参加も光る。チュニジア代表戦では果敢な飛び出しからポケットを取り、上田綺世のゴールをお膳立てした。「後半のああいったオープンになった展開で距離感が開いてきた時に、深いところに走る動きは効いてくると思います。そこは隙を常に狙いながらやっていきたい」と見据えた。
日本代表は引き分け以上でグループ2位以内が確定。決勝トーナメントに進出した場合、次戦中3日と連戦になるが、まずは明日のスウェーデン戦に向けて「準備はできています」と出場に意欲を示す。「海外で連戦をやっている選手も多いですし、それが日常になっています。リカバリー方法だったりは、自分自身もいろいろあるので問題ない」と強調した。
ここまで2試合連続先発フル出場中の佐野海舟。持ち味の豊富な運動量で中盤をカバーし、機を見た攻撃参加も光る。チュニジア代表戦では果敢な飛び出しからポケットを取り、上田綺世のゴールをお膳立てした。「後半のああいったオープンになった展開で距離感が開いてきた時に、深いところに走る動きは効いてくると思います。そこは隙を常に狙いながらやっていきたい」と見据えた。