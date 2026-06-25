佐野海舟、3戦連続スタメン出場へ「準備はできています」 攻撃参加にも意欲「隙を常に狙いながらやっていきたい」

佐野海舟、3戦連続スタメン出場へ「準備はできています」 攻撃参加にも意欲「隙を常に狙いながらやっていきたい」