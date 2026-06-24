タレントの北斗晶（58）が22日、ブログを更新。初孫・寿々ちゃんとの日常を公開した。【映像】北斗晶の初孫の顔出しショット（複数カット）2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、元女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はブログで寿々ちゃんの顔出しショットをたびたび披露しており、ファンからは「凛ちゃんにそっくりですね」「お姉さん顔で美人さんですね」などと話題になっ