タレントの北斗晶（58）が22日、ブログを更新。初孫・寿々ちゃんとの日常を公開した。

【映像】北斗晶の初孫の顔出しショット（複数カット）

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と、元女子プロレスラーの凛（33）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はブログで寿々ちゃんの顔出しショットをたびたび披露しており、ファンからは「凛ちゃんにそっくりですね」「お姉さん顔で美人さんですね」などと話題になっていた。

初孫・寿々ちゃんが野菜を収穫する姿を公開

2026年6月22日の更新では、寿々ちゃんが夕飯のために野菜を収穫する様子を公開し、「ボウルいっぱいに収穫出来た大葉を見てすーちゃんご満悦」「大好きなママに渡そうと頑張りました〜」「『ばーちゃん！！一緒に遊ぼう』と私を追いかけてくるこんな日々がどれだけ貴重な日々なのか。我が子の時は必死すぎて分からなかったけど…孫で初めて、この戻ることのない時間を大切に思う今日今頃です」と心境をつづった。

この投稿にファンからは、「寿々ちゃんかわいすぎる」「すーちゃんもたくさん食べてすくすく成長してますね」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）