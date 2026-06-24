南砺市で建設が計画されている大規模データセンターについて、建設予定地の住民と開発企業、それに市の三者がきょう、建設に向けて協定を締結しました。これによりデータセンターの建設が本格的に動き出します。協定を結んだのは、建設予定地の自治組織である西太美地域づくり協議会と、開発担当企業の「ギガストリーム富山」、それに南砺市のあわせて3者です。建設に向けて3者は、住民から懸念の声