EDIFIERは先日、創業30周年記念発表会を開催した。さらに俳優の山粼賢人を迎えた新CM発表会＆トークショウも行われた。 （関連：【画像】前年に引き続きブランドアンバサダーとなった山粼賢人） EDIFIERは1996年に中国・北京で創業したブランドで、ヘッドホンやイヤホン、パワードスピーカーといった製品の設計・製造を手掛けている。日本でもショッピングサイトや量販店に製品が