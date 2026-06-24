星野真里が、『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）のチャリティーマラソンランナーに選ばれたことが大きな話題となっている。 参考：『リボーン』残された“謎”を徹底考察高橋一生が見せた“一人四役”級の表現力 今回の発表で注目を集めたのは、星野が2024年に先天性ミオパチーという難病を抱える娘との日々を明かしたことだった。今回の挑戦によって改めて注目が集まっている星