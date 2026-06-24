地元の漁業を守ろうと世界に向けて魚を売りこむ、高知県宿毛市の水産会社を取材しました。6月11日の午前8時。宿毛市にある与力水産では、海外事業部のメンバーがこの日輸出する魚の出荷作業に追われていました。輸出部門のリーダー・中田衣吏子部長は、発注の確認から仕入れた魚の状態をみるなど契約の管理を担っています。■与力水産・海外事業部 中田衣吏子部長「今日はタイ向けとベトナム向けに輸出の出荷を