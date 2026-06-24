町民の健康と長寿の模範にしようと数え年100歳の「百寿」を迎えたお年寄りをお祝いする賀詞贈呈が庄内町で行われています。ことし庄内町で数え年100歳を迎えるお年寄りは現在17人です。町ではこうした元気なお年寄りたちを町民の健康と長寿の模範としてお祝いしようと、毎年賀詞を送っています。庄内町富樫透町長「おめでとうございます長生きして頑張ってください」23日は町内の小出新田に住む阿部純子さん（99）を富樫透町長が