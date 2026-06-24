中東情勢による影響を受けた山形県内の事業者への支援について、県は融資制度での貸し付けをこれまでに71の事業者で認定したことを明らかにしました。県は、中東情勢により影響を受けた県内の中小企業を支援するため、2026年3月から特別金融相談窓口を設置していて、2026年4月には中小企業の運転資金を支援する融資制度の貸し付け要件を緩和しています。24日の県議会予算特別委員会で県は、23日までに71の事業者への貸し付けを認定