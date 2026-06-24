皇族数の確保策をめぐり、政府が作成した皇室典範改正案の要綱案が明らかにしました。旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案は「例外」と明記しています。判明した要綱案では、旧宮家の男系男子を養子として迎える案について、皇室典範に新たな章を設け、皇族の養子を禁じる規定の「例外」と明記しています。養子となることができるのは、1947年に皇籍を離脱した11の宮家の子孫で、15歳以上の男子としました。男系男子を養子