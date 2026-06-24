大阪・大丸梅田店にご当地温泉スイーツが集結する。2026年6月24日から30日の期間限定で販売されるのは、由布院温泉（大分県）、有馬温泉（兵庫県）、鬼怒川温泉（栃木県）で人気のスイーツ。いったいどんなラインナップなのか。温泉街にある人気店が出店！ご当地ならではの特別感週替わりでさまざまなお菓子が登場する大丸梅田店の「お菓子なパレード」に、温泉地の楽しみのひとつであるご当地スイーツがやってくる。地元の特産