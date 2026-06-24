開催：2026.6.24 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 2 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が24日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 4回裏、4番