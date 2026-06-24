開催：2026.6.24

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 2 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が24日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとガーディアンズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

4回裏、4番 コルソン・モンゴメリー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-0 CLE

5回表、6番 カリル・ワトソン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CWS 1-1 CLE

6回裏、1番 ミゲル・バルガス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 2-1 CLE

試合は2対1でWソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで7勝4敗0S。Wソックスのニューカムにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 10:56:14 更新