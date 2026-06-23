（台北中央社）国立原住民族博物館準備処は22日、北海道のアイヌ文化施設「民族共生象徴空間（ウポポイ）」を運営するアイヌ民族文化財団と、連携協定を締結したと発表した。双方の長期的な協力関係の構築を象徴するものだとし、これをきっかけに日本の博物館や文化機関との連携ネットワークをさらに拡大していくとの考えを示した。国立原住民族博物館は南部・高雄市の澄清湖周辺で建設計画が進んでおり、今月には先行施設「ビジョ