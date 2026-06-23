（東京中央社）李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は22日、台湾にルーツを持つ大相撲夏場所・東十両十枚目の東白龍（30）＝玉ノ井部屋＝と東京・白金台の台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）で面会した。東白龍のさらなる昇進にエールを送るとともに、大相撲が再び台湾で公演を行うことに期待を寄せた。同日、自身のフェイスブックに投稿した。東白龍は台湾出身の母を持つ。10歳から相撲を始め、2021年に十両に昇進。