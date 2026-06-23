大人顔負けのすごい技量を持った子どもたちを見ると、びっくりしますよね。今回はそんなスーパー中学生、つるぎ町の中学生ゴルファーを紹介します。 半田中学校2年生の田岡凌叶さん13歳です。2026年5月に行われた四国アマチュアゴルフ選手権では、高校生や大学生のほか、大人の実力者に混じって4位入賞。まさに大人顔負けの「スーパー中学生」です。 （四国アマチュア選手権4位・田岡