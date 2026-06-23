夢に向かってフルショット！ つるぎ町の中学生ゴルファー【徳島】
大人顔負けのすごい技量を持った子どもたちを見ると、びっくりしますよね。
今回はそんなスーパー中学生、つるぎ町の中学生ゴルファーを紹介します。
半田中学校2年生の田岡凌叶さん13歳です。
2026年5月に行われた四国アマチュアゴルフ選手権では、高校生や大学生のほか、大人の実力者に混じって4位入賞。
まさに大人顔負けの「スーパー中学生」です。
（四国アマチュア選手権4位・田岡凌叶さん）
「ゴルフの好きなところは、練習をしてスコアがだんだん良くなっていくところ」
ゴルフを始めたのは3歳から。
ゴルフ好きの祖父・芳明さんの影響で、気が付けばクラブを握っていました。
なんと、5歳でコースデビュー。
アマチュアゴルファーの最初の目標、100打以内でコースを周る、いわゆる「100切り」は小学2年生で達成しました。
もちろん目指すのは…。
（半田中学校2年・田岡凌叶さん）
「始めたのが3歳、4歳くらいから。プロ目指していこうかなって思うようになった」
（記者）
「4歳からプロ？」
（半田中学校2年・田岡凌叶さん）
「はい」
田岡さんの強みは、狙った方向にきっちりと打てるコントロールの良さです。
以前は力任せにクラブを振るゴルフでしたが、それでは勝てないと限界を感じたのが、2025年のことでした。
もっとうまくなりたい。
そのために2025年から、生光学園高校ゴルフ部顧問の高橋佳伸さんに、指導を仰ぐようになりました。
（高橋佳伸さん）
「（このスイングだと）球がすごく安定していない？」
「飛ぶ距離も、フェース（打球面）に乗っている時間も、方向性も」
「こういう風にしてズレがなくなることで、確率がすごく上がってくるっていうこと」
「ここまで練習で確率を上げる作業をして、試合でどう打てるかって、そこを仕上げていかな」
この1年は週1回、高橋さんにスイングを見てもらったほか、練習方法についてアドバイスを受けてきました。
その結果、ドライバーの平均距離が280ヤードと、40ヤード伸びたそうです。
（2025年から指導・高橋佳伸さん）
「もともと器用な子だったが、自分のウィークポイントをちゃんと理解して、それを改善する。その能力に長けているんじゃないかと思います」
「男の子は筋肉がついた時にボールが曲がる。曲がらないスイングづくり、早めのトレーニングだとか身体づくりを、今はしているところ」
毎日、学校から帰ると練習場で300球ほど打ち込みます。
送り迎えは、祖父の芳明さんが行っています。
（記者）
「送り迎えはたいへんですか？」
（祖父・芳明さん）
「もう10年、 私の役目」
（田岡凌叶さん）
「感謝です。自分一人ではゴルフとか移動ができないので、感謝してます」
田岡さんの自宅です。
家の中に練習用のマット。
いつでも、アプローチ練習をできるようにしています。
まさにゴルフ漬け。
これまで出場した大会で入賞した時のトロフィーなどが、ズラリと並びます。
田岡さんの部屋もゴルフ関連のものでいっぱいなのかと思いきや…。
趣味で集めている、車の模型やスニーカーでいっぱい。
中学生らしい姿が垣間見える空間で、改めて将来の目標を尋ねました。
（記者）
「プロは通過点？」
（田岡凌叶さん）
「通過点です」
「松山英樹プロみたいに、大きい大会、メジャーとかに出て、マスターズとか四大メジャーに出て制覇したい」
田岡さんは、6月30日から三重県で開幕する国内アマチュアのナンバー1を決める大会、日本アマチュアゴルフ選手権に出場します。
夢に向かってフルショット。
頑張れ、凌叶さん。