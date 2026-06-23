大人顔負けのすごい技量を持った子どもたちを見ると、びっくりしますよね。



今回はそんなスーパー中学生、つるぎ町の中学生ゴルファーを紹介します。

半田中学校2年生の田岡凌叶さん13歳です。



2026年5月に行われた四国アマチュアゴルフ選手権では、高校生や大学生のほか、大人の実力者に混じって4位入賞。



まさに大人顔負けの「スーパー中学生」です。

（四国アマチュア選手権4位・田岡凌叶さん）

「ゴルフの好きなところは、練習をしてスコアがだんだん良くなっていくところ」

ゴルフを始めたのは3歳から。



ゴルフ好きの祖父・芳明さんの影響で、気が付けばクラブを握っていました。

なんと、5歳でコースデビュー。



アマチュアゴルファーの最初の目標、100打以内でコースを周る、いわゆる「100切り」は小学2年生で達成しました。



もちろん目指すのは…。

（半田中学校2年・田岡凌叶さん）

「始めたのが3歳、4歳くらいから。プロ目指していこうかなって思うようになった」



（記者）

「4歳からプロ？」



（半田中学校2年・田岡凌叶さん）

「はい」

田岡さんの強みは、狙った方向にきっちりと打てるコントロールの良さです。



以前は力任せにクラブを振るゴルフでしたが、それでは勝てないと限界を感じたのが、2025年のことでした。



もっとうまくなりたい。



そのために2025年から、生光学園高校ゴルフ部顧問の高橋佳伸さんに、指導を仰ぐようになりました。

（高橋佳伸さん）

「（このスイングだと）球がすごく安定していない？」

「飛ぶ距離も、フェース（打球面）に乗っている時間も、方向性も」

「こういう風にしてズレがなくなることで、確率がすごく上がってくるっていうこと」

「ここまで練習で確率を上げる作業をして、試合でどう打てるかって、そこを仕上げていかな」

この1年は週1回、高橋さんにスイングを見てもらったほか、練習方法についてアドバイスを受けてきました。



その結果、ドライバーの平均距離が280ヤードと、40ヤード伸びたそうです。



（2025年から指導・高橋佳伸さん）

「もともと器用な子だったが、自分のウィークポイントをちゃんと理解して、それを改善する。その能力に長けているんじゃないかと思います」

「男の子は筋肉がついた時にボールが曲がる。曲がらないスイングづくり、早めのトレーニングだとか身体づくりを、今はしているところ」



毎日、学校から帰ると練習場で300球ほど打ち込みます。

送り迎えは、祖父の芳明さんが行っています。



（記者）

「送り迎えはたいへんですか？」



（祖父・芳明さん）

「もう10年、 私の役目」

（田岡凌叶さん）

「感謝です。自分一人ではゴルフとか移動ができないので、感謝してます」

田岡さんの自宅です。



家の中に練習用のマット。



いつでも、アプローチ練習をできるようにしています。



まさにゴルフ漬け。

これまで出場した大会で入賞した時のトロフィーなどが、ズラリと並びます。

田岡さんの部屋もゴルフ関連のものでいっぱいなのかと思いきや…。



趣味で集めている、車の模型やスニーカーでいっぱい。



中学生らしい姿が垣間見える空間で、改めて将来の目標を尋ねました。

（記者）

「プロは通過点？」



（田岡凌叶さん）

「通過点です」

「松山英樹プロみたいに、大きい大会、メジャーとかに出て、マスターズとか四大メジャーに出て制覇したい」

田岡さんは、6月30日から三重県で開幕する国内アマチュアのナンバー1を決める大会、日本アマチュアゴルフ選手権に出場します。



夢に向かってフルショット。



頑張れ、凌叶さん。