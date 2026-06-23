映画の最後に流れるエンドロールを見て、「この1本にこれほど多くの人が携わっているのか」と驚いたことがある人は多いのではないでしょうか。ワーナー・ブラザース映画の日本代表を務めたウィリアム・アイアトン氏も、そうした映画関係者の一人です。『マトリックス』『ハリー・ポッター』『ラスト サムライ』『硫黄島からの手紙』など、彼が手がけてきた作品の総興行収入は優に2000億円を超えるといいます。今回紹介する『日米