甘くて香り豊かなモモの季節がやってきました。長野県松川町では、早生種の出荷が23日から始まりました。天候にも恵まれ、今年は甘く仕上がっているということです。赤く色づいたモモ。松川町の選果場には早生種のモモ「日川白鳳」と「赤宝」の2種類、合わせて240キロが持ち込まれました。今年は4月以降の暖かい気候で生育が進み、出荷は、例年より1週間ほど早く始まりました。その味はというと…。北沢聖也カメラマン「いただきま