iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AI音声デバイス『iFLYTEK AIボイスレコーダー S6』と『iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機』の2製品について、2026年6月23日より全国の主要家電量販店での店頭販売を開始することを発表した。 これまで両製品はオンラインストアを中心に販売されてきたが、今回の店頭展開により、実機の操作感や集音・翻訳性能をその場で試せるようになる。販売チャネルはビックカメラ、ヨ