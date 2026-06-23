お笑いコンビ・マユリカが23日、都内にて行われたAI製品を開発・提供するアステリアの「アステリア AI新製品発表会」にゲストとして登場した。マユリカ同社が提供する「BAKUSOKU AI」は、最短3分で自由にアプリを作成できるということで、マユリカの2人に「この夏、BAKUSOKU AIで短縮できた時間で、挑戦したいことは?」という質問が。マユリカ・中谷中谷は「さらにBAKUSOKU AIを使って、旅行の提案をしてもらいたい」と回答。さら