TBSラジオは、広告出稿の検討初期段階で音声のデモCMを制作できるAIツール『デモCMジェネレーター』を公開した。 本ツールは、広告主や広告代理店向けの会員登録制ビジネスサイト「TBSラジオプロモーションガイド」内で提供される。 近年、ラジオやPodcastを活用した広告施策の問い合わせが増加している一方で、「音声広告素材を作ったことがない」「制作ノウハウやクリエイティブのイメ