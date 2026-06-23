TBSラジオは、広告出稿の検討初期段階で音声のデモCMを制作できるAIツール『デモCMジェネレーター』を公開した。

本ツールは、広告主や広告代理店向けの会員登録制ビジネスサイト「TBSラジオプロモーションガイド」内で提供される。

近年、ラジオやPodcastを活用した広告施策の問い合わせが増加している一方で、「音声広告素材を作ったことがない」「制作ノウハウやクリエイティブのイメージが掴めない」といった声が多く寄せられていたという。

『デモCMジェネレーター』は、こうした音声広告出稿へのハードルを下げ、より多くの広告主・広告代理店に検討してもらうことを狙いとしている。

使用方法は、企業名や商品名を入力し、ナレーターの声や雰囲気、BGMのトーンを選択することで、20秒のデモCM音源が生成される仕組み。生成された音源は、無料の会員登録を行うことで確認できる。デモCM素材の作成は月間20本まで無償で、社内上申やクライアントへの提案に活用できる。

また、作成したCMを実際の広告出稿に活用したい場合は、社内の広告審査やトーンの微調整等を経て、有償で対応可能。音声広告制作のノウハウがない企業の検討をサポートする。

なお、本サービスは広告主または広告代理店向けのため、競合調査目的の利用、個人ドメインのメールアドレス等、目的外の登録・利用は不可となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）