タカラトミーアーツは7月より『都市伝説解体センター ギミックアクリルキーホルダー』をガチャとして発売する。1回400円(税込)である。 本商品はミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』に登場する印象的なシーンをアクリルキーホルダー化したものだ。 それぞれにギミックが用意されており、振ったり風景を重ねたりして遊ぶこと