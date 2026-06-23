この記事をまとめると ■フェラーリ初のEV「ルーチェ」のスタイリングが世界中で賛否を呼んでいる ■これまでもフェラーリは登場時に物議を醸したモデルが少なくなかった ■いまは不評なルーチェも、将来は名作として再評価される可能性を秘めている 賛否両論が巻き起こっているフェラーリの新作「ルーチェ」 フェラーリが新型モデル「ルーチェ」を正式発表した。イタリア語で「光」を意味するこのモデルは、フェラーリ史上初の5