【モデルプレス＝2026/06/23】ヘラヘラ三銃士のまりなが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。ありしゃんの自宅でのしゃぶしゃぶパーティーの様子を公開した。【写真】3人組グループメンバー「バラの形のお肉が綺麗」野菜がたっぷり入ったしゃぶしゃぶ◆まりな、ありしゃん宅でしゃぶしゃぶパーティーまりなは「昨日のしゃぶしゃぶパーチー楽しかった inありしゃん家」と記し、花の形に巻かれた肉を白菜やエノキ、白ネギ、