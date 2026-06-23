ヘラヘラ三銃士・まりな、ありしゃん宅でのしゃぶしゃぶパーティー公開「バラの形のお肉が綺麗」「具材の入れ方がお店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】ヘラヘラ三銃士のまりなが6月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。ありしゃんの自宅でのしゃぶしゃぶパーティーの様子を公開した。
【写真】3人組グループメンバー「バラの形のお肉が綺麗」野菜がたっぷり入ったしゃぶしゃぶ
まりなは「昨日のしゃぶしゃぶパーチー楽しかった inありしゃん家」と記し、花の形に巻かれた肉を白菜やエノキ、白ネギ、水菜などの多種の野菜で囲んだしゃぶしゃぶの写真を公開。「次は鴨しゃぶパーチー」と次回の予定もつづっている。
この投稿に、ファンからは「バラの形のお肉が綺麗」「野菜たっぷりでヘルシー」「豪華」「美味しそう」「具材の入れ方がお店みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】3人組グループメンバー「バラの形のお肉が綺麗」野菜がたっぷり入ったしゃぶしゃぶ
◆まりな、ありしゃん宅でしゃぶしゃぶパーティー
まりなは「昨日のしゃぶしゃぶパーチー楽しかった inありしゃん家」と記し、花の形に巻かれた肉を白菜やエノキ、白ネギ、水菜などの多種の野菜で囲んだしゃぶしゃぶの写真を公開。「次は鴨しゃぶパーチー」と次回の予定もつづっている。
◆まりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「バラの形のお肉が綺麗」「野菜たっぷりでヘルシー」「豪華」「美味しそう」「具材の入れ方がお店みたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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