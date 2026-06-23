22日夜、静岡市葵区で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。遺体はこの家に住む高齢男性の可能性もあるとみて警察と消防で調べています。警察と消防によりますと、22日夜9時50分ごろ、静岡市葵区松野で「2階建ての住宅が燃えている」と近隣住民から消防に通報がありました。火は、木造2階建て住宅を全焼し、およそ2時間後に消し止められましたが焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家には、高齢