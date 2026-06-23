PUHD26HBK サンコー株式会社は、15.6型の4K液晶パネルを2台搭載したデュアルモニター「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K（PUHD26HBK）」を6月19日（金）に発売した。価格は6万9,800円。 PUHD26HBKは、DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続に対応したデュアルモニター。クラムシェル型ノートPCのように開閉して使用できる。画面は0～270°までの無段階で角度調整が行なえるほ