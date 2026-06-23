PUHD26HBK

サンコー株式会社は、15.6型の4K液晶パネルを2台搭載したデュアルモニター「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K（PUHD26HBK）」を6月19日（金）に発売した。価格は6万9,800円。

PUHD26HBKは、DisplayPort、HDMI、USB Type-C接続に対応したデュアルモニター。クラムシェル型ノートPCのように開閉して使用できる。画面は0～270°までの無段階で角度調整が行なえるほか、背面スタンドを備えている。動作には付属のACアダプターによる給電が必要。

マルチディスプレイモード（画面拡張）とミラーモード（クローン）、フルスクリーンモード（1画面の分割表示）が利用可能。Macで利用する場合、マルチディスプレイモードはM1/M2/M3 ProおよびMaxのみ対応。また変換コネクタなどの外部アクセサリーを用いた接続は動作保証対象外としている。

重量は約1.6kg。2Wスピーカーを2基内蔵している。

15.6型のデュアルモニターは、1枚あたりの解像度がフルHDの製品が主流。4KのモデルはInnoViewなどからも出ているが、現状ほとんど選択肢がなく、性能差もほぼない。価格帯も7万円前後となっている。

パネルタイプ：ノングレア 解像度：3,840×2,160ドット リフレッシュレート：60Hz 輝度：300cd/㎡ 応答速度：25ms コントラスト比：1,500:1 視野角：170度 表示色数：約10億6,400万色 色域：sRGB 100% 入力端子：DisplayPort、HDMI、USB Type-C×2 出力端子：3.5mmヘッドフォンジャック 内蔵スピーカー：2W×2 VESAマウント：75×75mm 電源：DC20V/A2.25（付属ACアダプター使用） 外形寸法：355×15×435mm（折りたたみ時は355×23×215mm） 重量：約1.6kg 税込価格：6万9,800円