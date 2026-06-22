藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月16日（火）の同番組では、2児のママ・相武紗季が困っている8歳長男の“行動”を明かす場面があった。【映像】「カッコいい！」相武紗季が激写した “オラつく”8歳長男今回は6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した相武と元サッカー日本代表・内田篤人がスペシャルゲストとして登場した。現在長男が8