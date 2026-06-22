相武紗季、8歳長男にやめてほしい“行動”を明かす「どこで覚えたの!?」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

6月16日（火）の同番組では、2児のママ・相武紗季が困っている8歳長男の“行動”を明かす場面があった。

【映像】「カッコいい！」相武紗季が激写した “オラつく”8歳長男

今回は6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した相武と元サッカー日本代表・内田篤人がスペシャルゲストとして登場した。

現在長男が8歳、長女が6歳の相武の最近の悩みは、「小学3年生になって口ごたえが増えてきて、“カッコつけゾーン”に入ってきた」という長男の行動。長男は、友達の前でズボンのポケットに手をつっこんで“オラオラ歩き”をすることがあり、相武は「どこで覚えたの!?」と驚いたそうだ。

実際にエスカレーターでズボンのポケットに手を入れた長男の写真が公開されると、「カッコいい！」「カッコつけてる！」など、一同からは笑い声があがる。

そんなお年頃の長男を「ポケットに手を入れない！」「出しなさい！」と注意する相武のエピソードに、藤本は「『転んだら危ないよ！』って言ってね！」と頷き、客席からも共感の笑いが起きていた。