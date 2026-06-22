県内最古の創建と伝わる、徳島市の『丈六寺』は例年、秋に特別公開が行われます。実は、2026年6月28日にも特別公開が行われるというので、一足早く、阿波の法隆寺ともいわれる丈六寺を訪ねてきました。 （森本アナウンサー）「結構知らなかったところで、良いなというところをいろいろ調べてくれていますけど、きょう来たのは？」（記者）「徳島市の丈六寺」（森本アナウンサー）「来てないですね」（記者）「と