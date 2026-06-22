JRT四国放送

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県内最古の創建と伝わる、徳島市の『丈六寺』は例年、秋に特別公開が行われます。

実は、2026年6月28日にも特別公開が行われるというので、一足早く、阿波の法隆寺ともいわれる丈六寺を訪ねてきました。

（森本アナウンサー）
「結構知らなかったところで、良いなというところをいろいろ調べてくれていますけど、きょう来たのは？」

（記者）
「徳島市の丈六寺」

（森本アナウンサー）
「来てないですね」

（記者）
「とってもいい所なんですよ」

（森本アナウンサー）
「この時期？」

（記者）
「詫び寂び、風情があって」

（森本アナウンサー）
「案内してくれるのは？」

（記者）
「徳島市のホープ！」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん＆徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「よろしくお願いします」

徳島市教育委員会社会、教育課のお二人。

案内役の若手・奥村陽太さんは東京都出身で、徳島市の職員として文化財の担当をしています。

それでは、昔からある参道を通って丈六寺の境内に向かいます。

（森本アナウンサー）
「（山門の）デザインがいいですよね」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「お寺に向かうまでが、わくわくするような感じがしますよね」

（森本アナウンサー）
「この、この景色ですよ」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「緑が深くてきれい」

（森本アナウンサー）
「もちろん秋は（景色が）いいが、この季節もおすすめでは？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「注目されていなが、この季節もすごいきれいな時期」

（森本アナウンサー）
「回廊に木が飾りを付けてくれている。ここはゆっくり歩きたい」

2つの山門を抜けると見えてくるのが、丈六寺の境内です。

（森本アナウンサー）
「山門だけで結構満足なくらいきれい、今日はいろいろな楽しみにところがあると」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「そうですね」

（森本アナウンサー）
「これはなんですか？」

これは戒壇石といい、禅寺の前に建てられる石碑です。

「葷酒山門にいるを許さず」

修行の邪魔になるものを持ち込んではならないという、戒めが書かれています。

（森本アナウンサー）
「じゃあ、清い心で入っていきましょうか、いきなり迎えてくれます」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「こちらが三門、丈六寺の境内には、いろいろな建物が建っているが、この建物だけが室町時代からの姿を今に残している」

（森本アナウンサー）
「貴重ですね」

国の重要文化財『三門』です。

室町時代末期、約450年前の建築で、県内の建造物では一番古いと推定されています。

中国から伝来した、上にとがった形をしている「火燈窓」が特徴です。

（森本アナウンサー）
「まだまだあります？見どころ」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「ここに石棺がある」

（森本アナウンサー）
「いきなり出てきた」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「境内の山から出てきた石棺が、ここに置いてある」

（森本アナウンサー）
「いつ頃のなんですか」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「古墳時代の石で囲われた、箱型の石棺のお墓」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「いきなり何もない所にお寺がポンとできたわけではない」
「当時の権力者であろう人が、この地域に住んでて、そういった場所にお寺ができた」

（森本アナウンサー）
「ロマンがありますね」

次は、いよいよ境内に入ります。

（森本アナウンサー）
「丈六寺、いっぱいありますね」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「良い所がいっぱいあって」

（森本アナウンサー）
「うーわ、いいな、えーすごいな、こんなに広いんだ」
「いろんな使われ方をしたんでしょうね」

丈六寺は、およそ1350年前の白鳳年間に創建されたと伝わる、曹洞宗の寺院。

室町時代には阿波や讃岐を治めていた細川家、江戸時代には蜂須賀家の庇護を受け、守られてきました。

戦国時代の戦いの痕跡も残されています。

（森本アナウンサー）
「ここ？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「血天井伝説が残っている場所」

（森本アナウンサー）
「血天井！」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「残っている所です」

（森本アナウンサー）
「残しているということですか？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「上を見てもらえたら、どこかに…」

（森本アナウンサー）
「血天井は、この上ですって書いてますね」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「手形とかが残っている」

（森本アナウンサー）
「黒ずんでいるけど血？血の跡？」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「血痕と言われていますね」

言い伝えによりますと、戦国時代に土佐の長宗我部と阿波の武将の戦いがありました。

丈六寺で和睦の宴が開かれた際、長宗我部がだまし討ちをし、ついた血痕と言われています。

（森本アナウンサー）
「本堂？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「本堂ですね」

本堂は国の重要文化財です。

1629年に蜂須賀家政が娘の冥福を祈るため改築しました。

これまでに何度も解体修理が行われてきました。

（森本アナウンサー）
「何ですか？平安時代の巨大な観音様」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「この先に」

最後に向かったのは、国の重要文化財の観音堂。

6月28日に特別公開される「聖観音座像」が安置されています。

（森本アナウンサー）
「こちらが？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音堂になりますね」

（森本アナウンサー）
「なんて読む？」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「普門閣」

（森本アナウンサー）
「ふもんかく」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「昔は普門閣と言われていました」

（森本アナウンサー）
（観音様が？）

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音様が中にいらっしゃる」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「普段こういう形で、格子戸が閉められている」

（森本アナウンサー）
「びっくりした、大きい。観音座像ですか？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音座像」

（森本アナウンサー）
「すごい、迫力満点です」

平安時代末期に作られた聖観音座像。

高さがおよそ3.6メートルと、県内最大の木像。

格子越しに仏像の目をみていると、語り掛けてくるように感じます。

（森本アナウンサー）
「厳か、びっくりした」
「いろんなところが感動というか、驚きだった」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「よかったです」

（森本アナウンサー）
「良い所、この地が大事だったんだというのを一番に感じます。古代からでしょ？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「1500年前からずっと大事にされてきた土地ですね」

（森本アナウンサー）
「権力者が変わっても、みんなが庇護してきたっていうのは、何か大事なものがこの地にあるという気がします」

県内最古の創建と伝わる、徳島市の丈六寺。

古代から続く、歴史の息吹を至る所に感じる、ロマンあふれる場所でした。