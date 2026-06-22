県内最古の創建と伝わる、徳島市の『丈六寺』は例年、秋に特別公開が行われます。



実は、2026年6月28日にも特別公開が行われるというので、一足早く、阿波の法隆寺ともいわれる丈六寺を訪ねてきました。

（森本アナウンサー）

「結構知らなかったところで、良いなというところをいろいろ調べてくれていますけど、きょう来たのは？」



（記者）

「徳島市の丈六寺」



（森本アナウンサー）

「来てないですね」





（記者）「とってもいい所なんですよ」（森本アナウンサー）「この時期？」（記者）「詫び寂び、風情があって」

（森本アナウンサー）

「案内してくれるのは？」



（記者）

「徳島市のホープ！」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん＆徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「よろしくお願いします」

徳島市教育委員会社会、教育課のお二人。



案内役の若手・奥村陽太さんは東京都出身で、徳島市の職員として文化財の担当をしています。



それでは、昔からある参道を通って丈六寺の境内に向かいます。

（森本アナウンサー）

「（山門の）デザインがいいですよね」



（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「お寺に向かうまでが、わくわくするような感じがしますよね」

（森本アナウンサー）

「この、この景色ですよ」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「緑が深くてきれい」

（森本アナウンサー）

「もちろん秋は（景色が）いいが、この季節もおすすめでは？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「注目されていなが、この季節もすごいきれいな時期」



（森本アナウンサー）

「回廊に木が飾りを付けてくれている。ここはゆっくり歩きたい」

2つの山門を抜けると見えてくるのが、丈六寺の境内です。



（森本アナウンサー）

「山門だけで結構満足なくらいきれい、今日はいろいろな楽しみにところがあると」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「そうですね」

（森本アナウンサー）

「これはなんですか？」

これは戒壇石といい、禅寺の前に建てられる石碑です。



「葷酒山門にいるを許さず」



修行の邪魔になるものを持ち込んではならないという、戒めが書かれています。

（森本アナウンサー）

「じゃあ、清い心で入っていきましょうか、いきなり迎えてくれます」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「こちらが三門、丈六寺の境内には、いろいろな建物が建っているが、この建物だけが室町時代からの姿を今に残している」



（森本アナウンサー）

「貴重ですね」

国の重要文化財『三門』です。



室町時代末期、約450年前の建築で、県内の建造物では一番古いと推定されています。



中国から伝来した、上にとがった形をしている「火燈窓」が特徴です。

（森本アナウンサー）

「まだまだあります？見どころ」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「ここに石棺がある」



（森本アナウンサー）

「いきなり出てきた」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「境内の山から出てきた石棺が、ここに置いてある」

（森本アナウンサー）

「いつ頃のなんですか」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「古墳時代の石で囲われた、箱型の石棺のお墓」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「いきなり何もない所にお寺がポンとできたわけではない」

「当時の権力者であろう人が、この地域に住んでて、そういった場所にお寺ができた」



（森本アナウンサー）

「ロマンがありますね」



次は、いよいよ境内に入ります。

（森本アナウンサー）

「丈六寺、いっぱいありますね」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「良い所がいっぱいあって」



（森本アナウンサー）

「うーわ、いいな、えーすごいな、こんなに広いんだ」

「いろんな使われ方をしたんでしょうね」

丈六寺は、およそ1350年前の白鳳年間に創建されたと伝わる、曹洞宗の寺院。



室町時代には阿波や讃岐を治めていた細川家、江戸時代には蜂須賀家の庇護を受け、守られてきました。



戦国時代の戦いの痕跡も残されています。

（森本アナウンサー）

「ここ？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「血天井伝説が残っている場所」



（森本アナウンサー）

「血天井！」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「残っている所です」



（森本アナウンサー）

「残しているということですか？」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「上を見てもらえたら、どこかに…」



（森本アナウンサー）

「血天井は、この上ですって書いてますね」

（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「手形とかが残っている」



（森本アナウンサー）

「黒ずんでいるけど血？血の跡？」



（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「血痕と言われていますね」

言い伝えによりますと、戦国時代に土佐の長宗我部と阿波の武将の戦いがありました。



丈六寺で和睦の宴が開かれた際、長宗我部がだまし討ちをし、ついた血痕と言われています。

（森本アナウンサー）

「本堂？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「本堂ですね」

本堂は国の重要文化財です。



1629年に蜂須賀家政が娘の冥福を祈るため改築しました。



これまでに何度も解体修理が行われてきました。

（森本アナウンサー）

「何ですか？平安時代の巨大な観音様」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「この先に」

最後に向かったのは、国の重要文化財の観音堂。



6月28日に特別公開される「聖観音座像」が安置されています。

（森本アナウンサー）

「こちらが？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「観音堂になりますね」

（森本アナウンサー）

「なんて読む？」



（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「普門閣」



（森本アナウンサー）

「ふもんかく」



（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「昔は普門閣と言われていました」

（森本アナウンサー）

（観音様が？）



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「観音様が中にいらっしゃる」

（徳島市教育委員会・宮城一木さん）

「普段こういう形で、格子戸が閉められている」

（森本アナウンサー）

「びっくりした、大きい。観音座像ですか？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「観音座像」



（森本アナウンサー）

「すごい、迫力満点です」

平安時代末期に作られた聖観音座像。



高さがおよそ3.6メートルと、県内最大の木像。



格子越しに仏像の目をみていると、語り掛けてくるように感じます。

（森本アナウンサー）

「厳か、びっくりした」

「いろんなところが感動というか、驚きだった」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「よかったです」

（森本アナウンサー）

「良い所、この地が大事だったんだというのを一番に感じます。古代からでしょ？」



（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）

「1500年前からずっと大事にされてきた土地ですね」



（森本アナウンサー）

「権力者が変わっても、みんなが庇護してきたっていうのは、何か大事なものがこの地にあるという気がします」

県内最古の創建と伝わる、徳島市の丈六寺。



古代から続く、歴史の息吹を至る所に感じる、ロマンあふれる場所でした。