県内最古の創建 緑深まる丈六寺の魅力【徳島】
県内最古の創建と伝わる、徳島市の『丈六寺』は例年、秋に特別公開が行われます。
実は、2026年6月28日にも特別公開が行われるというので、一足早く、阿波の法隆寺ともいわれる丈六寺を訪ねてきました。
（森本アナウンサー）
「結構知らなかったところで、良いなというところをいろいろ調べてくれていますけど、きょう来たのは？」
（記者）
「徳島市の丈六寺」
（森本アナウンサー）
「来てないですね」
「とってもいい所なんですよ」
（森本アナウンサー）
「この時期？」
（記者）
「詫び寂び、風情があって」
（森本アナウンサー）
「案内してくれるのは？」
（記者）
「徳島市のホープ！」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん＆徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「よろしくお願いします」
徳島市教育委員会社会、教育課のお二人。
案内役の若手・奥村陽太さんは東京都出身で、徳島市の職員として文化財の担当をしています。
それでは、昔からある参道を通って丈六寺の境内に向かいます。
（森本アナウンサー）
「（山門の）デザインがいいですよね」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「お寺に向かうまでが、わくわくするような感じがしますよね」
（森本アナウンサー）
「この、この景色ですよ」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「緑が深くてきれい」
（森本アナウンサー）
「もちろん秋は（景色が）いいが、この季節もおすすめでは？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「注目されていなが、この季節もすごいきれいな時期」
（森本アナウンサー）
「回廊に木が飾りを付けてくれている。ここはゆっくり歩きたい」
2つの山門を抜けると見えてくるのが、丈六寺の境内です。
（森本アナウンサー）
「山門だけで結構満足なくらいきれい、今日はいろいろな楽しみにところがあると」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「そうですね」
（森本アナウンサー）
「これはなんですか？」
これは戒壇石といい、禅寺の前に建てられる石碑です。
「葷酒山門にいるを許さず」
修行の邪魔になるものを持ち込んではならないという、戒めが書かれています。
（森本アナウンサー）
「じゃあ、清い心で入っていきましょうか、いきなり迎えてくれます」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「こちらが三門、丈六寺の境内には、いろいろな建物が建っているが、この建物だけが室町時代からの姿を今に残している」
（森本アナウンサー）
「貴重ですね」
国の重要文化財『三門』です。
室町時代末期、約450年前の建築で、県内の建造物では一番古いと推定されています。
中国から伝来した、上にとがった形をしている「火燈窓」が特徴です。
（森本アナウンサー）
「まだまだあります？見どころ」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「ここに石棺がある」
（森本アナウンサー）
「いきなり出てきた」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「境内の山から出てきた石棺が、ここに置いてある」
（森本アナウンサー）
「いつ頃のなんですか」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「古墳時代の石で囲われた、箱型の石棺のお墓」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「いきなり何もない所にお寺がポンとできたわけではない」
「当時の権力者であろう人が、この地域に住んでて、そういった場所にお寺ができた」
（森本アナウンサー）
「ロマンがありますね」
次は、いよいよ境内に入ります。
（森本アナウンサー）
「丈六寺、いっぱいありますね」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「良い所がいっぱいあって」
（森本アナウンサー）
「うーわ、いいな、えーすごいな、こんなに広いんだ」
「いろんな使われ方をしたんでしょうね」
丈六寺は、およそ1350年前の白鳳年間に創建されたと伝わる、曹洞宗の寺院。
室町時代には阿波や讃岐を治めていた細川家、江戸時代には蜂須賀家の庇護を受け、守られてきました。
戦国時代の戦いの痕跡も残されています。
（森本アナウンサー）
「ここ？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「血天井伝説が残っている場所」
（森本アナウンサー）
「血天井！」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「残っている所です」
（森本アナウンサー）
「残しているということですか？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「上を見てもらえたら、どこかに…」
（森本アナウンサー）
「血天井は、この上ですって書いてますね」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「手形とかが残っている」
（森本アナウンサー）
「黒ずんでいるけど血？血の跡？」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「血痕と言われていますね」
言い伝えによりますと、戦国時代に土佐の長宗我部と阿波の武将の戦いがありました。
丈六寺で和睦の宴が開かれた際、長宗我部がだまし討ちをし、ついた血痕と言われています。
（森本アナウンサー）
「本堂？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「本堂ですね」
本堂は国の重要文化財です。
1629年に蜂須賀家政が娘の冥福を祈るため改築しました。
これまでに何度も解体修理が行われてきました。
（森本アナウンサー）
「何ですか？平安時代の巨大な観音様」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「この先に」
最後に向かったのは、国の重要文化財の観音堂。
6月28日に特別公開される「聖観音座像」が安置されています。
（森本アナウンサー）
「こちらが？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音堂になりますね」
（森本アナウンサー）
「なんて読む？」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「普門閣」
（森本アナウンサー）
「ふもんかく」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「昔は普門閣と言われていました」
（森本アナウンサー）
（観音様が？）
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音様が中にいらっしゃる」
（徳島市教育委員会・宮城一木さん）
「普段こういう形で、格子戸が閉められている」
（森本アナウンサー）
「びっくりした、大きい。観音座像ですか？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「観音座像」
（森本アナウンサー）
「すごい、迫力満点です」
平安時代末期に作られた聖観音座像。
高さがおよそ3.6メートルと、県内最大の木像。
格子越しに仏像の目をみていると、語り掛けてくるように感じます。
（森本アナウンサー）
「厳か、びっくりした」
「いろんなところが感動というか、驚きだった」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「よかったです」
（森本アナウンサー）
「良い所、この地が大事だったんだというのを一番に感じます。古代からでしょ？」
（徳島市教育委員会・奥村陽太さん）
「1500年前からずっと大事にされてきた土地ですね」
（森本アナウンサー）
「権力者が変わっても、みんなが庇護してきたっていうのは、何か大事なものがこの地にあるという気がします」
県内最古の創建と伝わる、徳島市の丈六寺。
古代から続く、歴史の息吹を至る所に感じる、ロマンあふれる場所でした。