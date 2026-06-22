21日、鹿児島県の温泉施設に家族と訪れていた熊本県八代市の5歳の男の子が行方不明になっています。川に落ちたとみられる男の子。旅行先での子どもの安全をどのように守ればいいのでしょうか。22日朝、鹿児島県の中央に位置する霧島市隼人町では、川の中を捜索する警察や消防、それに上空にはドローンが飛んでいる様子も見られました。 行方がわからなくなっているのは、八代市の田中嶺臣くん5歳です。嶺臣くんは、家族