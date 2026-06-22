6月20日(土)に放送した「キテレツキテル！？」 （※2週連続放送）。アリーナツアーで20万人以上の動員を記録した、次世代最注目グループ・KEY TO LIT（キテレツ）の地上波初特番！「テレ東プラス」は、第2話の放送内容を紹介する。【動画】KEY TO LITが本気で恋したらこうなる！？キザすぎる妄想デートに爆笑＆胸キュンクセ強すぎるキザデートが開幕！岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人からなる個性