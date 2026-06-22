KEY TO LITが本気で恋したらこうなる！？キザすぎる妄想デートに爆笑＆胸キュン：キテレツキテル！？
6月20日(土)に放送した「キテレツキテル！？」 （※2週連続放送）。
アリーナツアーで20万人以上の動員を記録した、次世代最注目グループ・KEY TO LIT（キテレツ）の地上波初特番！
「テレ東プラス」は、第2話の放送内容を紹介する。
【動画】KEY TO LITが本気で恋したらこうなる！？キザすぎる妄想デートに爆笑＆胸キュン
クセ強すぎるキザデートが開幕！
岩粼大昇、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光の5人からなる個性派グループ・KEY TO LIT。
今回は、メンバーが”あなた”に恋をする「妄想恋愛リアリティーショー」。それぞれがプロデュースした恋のシナリオで、“あなた”のハートを射止められるのか！？
大昇は「かわいいね。よろしく」と甘い声であいさつ。瑞稀はクールな視線を送りながら「俺は…瑞稀。井上瑞稀」と、”下の名前を言ってからフルネームを言うとカッコよく聞こえる”テクニックを披露する。
嶺亜は「昔からアートが大好きで、日々、自分にしかできない表現を探して絵を描いてる」とアピール。
大光は「俺は大光。キスしちゃうぞ」といきなりのキラーフレーズ。
猪狩は「猪狩。I・G・A・R・I。ガリって呼んで。フゥー！」とハイテンションで自己紹介する。
「なんかお腹空いちゃったなぁ〜」という”あなた”の一言に、「パスタ作るよ」キッチンに立ったのは大昇。
「普段から結構料理作るんだけど、俺のパスタ食べた人は全員俺のもの。麺にじっくり旨味を吸わせるみたいに、俺を好きにさせる。それをアルデンテって呼ぶんだよ」と独特な恋愛理論を展開。調理の間も「かわいいなぁ」「その目、オオアサリみたい」と“メロい”（？）セリフを連発する。
しかし、換気扇をつけていなかったため、リビングにまでニンニクの香りが充満。これにはメンバーたちも「頼むからつけてくれ！」「換気扇もつけられないのかよ」と大騒ぎに(笑)。
SNSでも「”オオアサリみたいな目”って褒め言葉なの？w」「換気扇でこんなに笑うと思わなかった」などの声が上がった。
完成したのは、その名も「お前も貝もアルデンテパスタ」。
「いっぱい食べる子、俺好きなんだ」「お前のためならどんなパスタでも作る。俺と付き合ってくれってことよ」と甘くアプローチする。
果たして告白の行方は――？
嶺亜ワールド全開のデッサンデート
嶺亜のシナリオは、“あなた”の似顔絵を描くデッサンデート。
「動かないでいてくれたら嬉しいな」と優しく語りかけながら、真剣な表情で鉛筆を走らせる。
「私の顔、タイプかな？」と心配する”あなた”に、「すごく素敵な顔してる。わかりやすく言うと、ピカソの絵みたい。1回見たら絶対に忘れられない」とにっこり。
しかし途中から話題はアート談義へ。フランスの画家ポール・セザンヌについて熱弁を振るう嶺亜に、居合わせたメンバーたちは「これ本当にテレビか？」「アート喋りでイケると思ってるのか？」とツッコミを(笑)。
そして完成した似顔絵を披露すると、思わぬ展開に！
SNSでは「クセが強すぎる！」「ピカソの絵みたいな顔って、全然褒めてなくて草w」とツッコミが相次いだ。
サウナで急接近！？
瑞稀のシナリオはサウナデート。
汗をしたたらせながら熱さに耐える男らしさと、「女の子は髪が命だから、これかぶって」とサウナハットをかぶせてくれる優しさで、ギャップをアピールする。
そして「さっきは他のみんなもいたから素直な自分になれなかったけど…ずっと君のこと、いいなと思ってたから。この後の時間はずっと俺と一緒にいてほしい。お前のことが好きなんだよ」と思いを伝える。
この他、大光は自然と触れ合う家庭菜園デートで、予想外すぎる行動を連発！
猪狩はプールサイドデートでリッチさを猛アピールする。
さらに最後は、5人そろってのBBQデート。そして焚き火を囲んでのガチ告白タイムへ。
SNSでは「全員キャラが濃すぎる」「こんな恋リア見たことない！」と大きな反響が寄せられた。
果たして”あなた”のハートを射止めるメンバーは誰なのか！？
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