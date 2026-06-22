阿波市で車をパトカーに衝突させ、運転手らが逃走した事件で、警察は6月21日の夜から捜索の範囲を広げて、逃げた2人の行方を追っています。警察は彼らについて、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」の可能性があるとみて捜査を進めています。（記者）「警察はこれまで、不審車両が発見された直径5キロ圏内を中心に捜索を続けていましたが」「水や食料、近くに買い物ができる店がないなどの点から、既に5キ