6月24日 導入予定 カバーは、「mekPark」および「holoAN」を対象に新たな配信システムの試験導入を6月24日に開始する。 5月に始動したタレント育成プロジェクト「mekPark」およびホロライブの公式広報チャンネル「holoAN」の配信にて、カバーが提供する新しい配信システムの導入が決定した。本システムの詳細については不明で、各配信にてこれらの機能などがお披露目される予定となっている。