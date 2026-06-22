「ホロライブ」のカバーがmekParkとholoANで新たな配信システムを試験導入
6月24日 導入予定
カバーは、「mekPark」および「holoAN」を対象に新たな配信システムの試験導入を6月24日に開始する。
5月に始動したタレント育成プロジェクト「mekPark」およびホロライブの公式広報チャンネル「holoAN」の配信にて、カバーが提供する新しい配信システムの導入が決定した。本システムの詳細については不明で、各配信にてこれらの機能などがお披露目される予定となっている。
カバーは本発表に際して公式Xにて「今後も配信技術の追求を通じて、VTuber活動の幅を拡げ、新たな体験価値を皆様に提供できるよう、引き続き開発を進めてまいります」とコメントしている。
【お知らせ】- カバー株式会社 (@cover_corp) June 22, 2026
カバー株式会社が提供する新しい配信システムを、
「mekPark」および「holoAN」を対象に、
6/24(水)より順次試験的に導入することとなりました。
こちらの新システムについては各配信にてお披露目いたしますので、是非お楽しみにお待ちください。…
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