6月24日 導入予定

カバーは、「mekPark」および「holoAN」を対象に新たな配信システムの試験導入を6月24日に開始する。

5月に始動したタレント育成プロジェクト「mekPark」およびホロライブの公式広報チャンネル「holoAN」の配信にて、カバーが提供する新しい配信システムの導入が決定した。本システムの詳細については不明で、各配信にてこれらの機能などがお披露目される予定となっている。

カバーは本発表に際して公式Xにて「今後も配信技術の追求を通じて、VTuber活動の幅を拡げ、新たな体験価値を皆様に提供できるよう、引き続き開発を進めてまいります」とコメントしている。

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