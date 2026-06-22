【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）【実際の映像】ゴールぽっかり…信じ難い失点シーンあり得ない2つのミスが重なった。カーボベルデ代表が同点に追いついたシーンで、ウルグアイ代表の守備陣が立て続けに判断を誤った。これにはファンも「何やってんのよ」と、あ然としている。日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、ウルグアイ