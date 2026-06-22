【FIFAワールドカップ2026】ウルグアイ代表 2ー2 カーボベルデ代表（日本時間6月22日／マイアミ・スタジアム）

【実際の映像】ゴールぽっかり…信じ難い失点シーン

あり得ない2つのミスが重なった。カーボベルデ代表が同点に追いついたシーンで、ウルグアイ代表の守備陣が立て続けに判断を誤った。これにはファンも「何やってんのよ」と、あ然としている。

日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026グループH第2節で、ウルグアイ代表はカーボベルデ代表と対戦した。

初戦で格下のサウジアラビア代表と引き分けた南米の強豪は、第2節でもミスから失点を重ねる。21分にカーボベルデ代表に先制点を許した場面では、FKの壁が大きく割れており、その間を通されたシュートによって失点していた。

2ー1とリードした61分にも、再びミスから失点を喫する。

自陣でのスローインから、左CBのマティアス・オリベラがカーボベルデ代表のプレッシャーを受けて味方へのバックパスを選択。しかし、このパスが弱くなると、GKフェルナンド・ムスレラも不用意に飛び出してしまった。

判断ミス尻目に無人のゴールへ流し込む

2選手の判断ミスによって、カーボベルデ代表のFWエリオ・ヴァレラがボールを奪取。最後は冷静に無人のゴールへ流し込んだ。

DAZNで解説を務めた佐藤勇人氏（元日本代表）は「まずはスローインからですね。（オリベラからの）パスが弱かった。それに対してムスレラが出る必要があったのか。ゴールを空けてしまいましたからね。ちょっと考えられないミスが2つありますよね」と、ウルグアイ代表の不用意なプレーに苦言を呈した。

このミスから生まれたゴールはSNSでも話題を集め、ファンからは「何やってんのよ」「ムスレラやっちまったな」「ウルグアイのパスミスがひどいけどカーボベルデもきっちり追いつくのすごい」「ウルグアイやっちまった」といった反響が寄せられた。

相手のミスを見逃さなかったカーボベルデ代表は、一度は逆転を許しながらも粘り強く戦い、強豪ウルグアイ代表相手に2ー2の引き分けに持ち込んだ。決勝トーナメント進出に向けて貴重な勝ち点1を獲得している。

（FIFAワールドカップ2026）