ケロッグの素材まるごとプロテインバー「キャラメル&ナッツ」がAmazonで24%OFFの1,456円になっている。 1日中外で撮影していると体力の消耗が激しく、小腹が空いたときに手軽に栄養補給できるのは助かる。片手でさっと食べられるのもうれしい。 カメラバッグに入れておけば、撮影の合間のちょっとした空腹を満たすのに役立ちそうだ。ベリー&ナッツ味も25%OFFの1,438円で販売中なので、味の好みに合わ