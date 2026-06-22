女優・山口いづみが21日、自身のブログでサッカー日本代表を応援する姿を公開した。 【写真】背中に「IZUMI」 自撮りのフレーミングもオシャレ背番号は？ 「サッカーお家応援」と題し、開催中の北中米W杯をテレビ観戦したことを報告。初戦でオランダと2―2で引き分けた日本は現地時間20日、メキシコ・モンテレイで2戦目のチュニジア戦に臨み、上田綺世の2得点などゴールラッシュで4―0